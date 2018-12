Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Sonntag, den 9.12.18

Hier finden Sie die Verkehrsvorschau für den heutigen Sonntag in der Hauptstadt.

Berlin. Was Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am bzw. ab Sonntag, 9.12.18, erwartet:

Staustellen, Behinderungen

Ergänzend zu den Weihnachtsmärkten findet ein verkaufsoffener Sonntag statt. Ab 13 Uhr haben viele Geschäfte und Einkaufszentren geöffnet. Wir empfehlen Ihnen die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

Innenstadt: Ein Fahrradaufzug beginnt ca. 16 Uhr auf der Straße An der Urania. Bis 19 Uhr radeln die Teilnehmer auf den Hauptverkehrsstraßen, u. a. Ernst-Reuter-Platz, Bismarckstraße, Kurfürstendamm, Lützowplatz, Großer Stern, Leipziger Platz, Unter den Linden und Alexanderstraße bis zum Roten Rathaus.

Mitte: Eine Demonstration beginnt ca. 13 Uhr am Hackeschen Markt. Der Zug führt über An der Spandauer Brücke, Karl-Liebknecht-Straße, Am Lustgarten, Schloßbrücke, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße und Ebertstraße zum Brandenburger Tor.

Friedrichshain: Ab ca. 12.30 Uhr wird wegen eines Eishockeyspiels in der Mercedes-Benz Arena ein hohes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Str., Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.Bus und Bahn

S-Bahn

S8: Von 22 bis 1.30 Uhr zw. Greifswalder Straße und Blankenburg unterbrochen. Fahrgäste nutzen bitte zw. Greifswalder Straße und Gesundbrunnen die Linien S41 und S42, zwischen Gesundbrunnen und Blankenburg die Linie S2.

S25: Von 22 bis ca. 1.30 Uhr zwischen Gesundbrunnen und Wollankstraße unterbrochen. Fahrgäste nutzen bitte zwischen Gesundbrunnen und Wollankstraße die Linie S1.

