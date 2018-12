Berlin: Neues Ostkreuz ist nur ein Anfang

Zehntausende Nahverkehrskunden werden am heutigen Sonntag hörbar aufatmen, wenn der Ostkreuz-Umbau zumindest bahntechnisch abgeschlossen wird. Stolze zwölf Jahre hat das am Ende 500 Millionen Euro teure Projekt gedauert, zwei Jahre länger als anfangs geplant. In der Zeit gab es am Ostkreuz viel Dreck, viel Lärm und mehr als 50 Bau-Zustände, wie die Bahn die verschiedenen Arbeitsphasen bezeichnet. Und so mancher Reisende dürfte seinen ganz persönlichen Ausnahmezustand erlebt haben, wenn es an Deutschlands verkehrsreichster Bahnstation mal wieder den gefürchteten SEV gab.

Das Ostkreuz präsentiert sich nun als moderner und leistungsfähiger Verkehrsknoten, an dem nicht nur S-Bahnen, sondern auch viele Regionalzüge und möglicherweise schon bald auch ICE-Fernzüge halten. Das alles macht das System Schiene attraktiv und fördert die Bereitschaft, für den Weg zur Arbeit oder in den Urlaub auf das Auto teilweise oder ganz zu verzichten.

Doch ein, zudem noch immer nicht wirklich fertiger Vorzeige-Bahnhof allein reicht nicht aus, um aus überzeugten Autofahrern zufriedene Bahnkunden zu machen. Das liegt zum einen daran, dass es gerade auch in Berlin noch viele Stationen gibt, die sich in einem geradezu erbärmlichen Zustand präsentieren. Mit dem Bahnhof Schöneweide nimmt sich die Bahn jetzt endlich eines besonders schlimmen Falles an.

Das Hauptproblem ist die noch immer ungenügende Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit sowohl auf den kurzen wie auch auf den ganz langen Strecken. Die Bahn wird in diesem Jahr ihr ohnehin nicht allzu ambitioniertes Ziel von 82 Prozent pünktlichen Fernzügen deutlich verfehlen. Auch im Regionalverkehr und bei der S-Bahn werden die Vorgaben der Auftraggeber nicht erfüllt. Ein von Grund auf modernisierter Bahnhof ist ein kleiner, wenn auch wichtiger Stein in einem Gesamtangebot, dass bisher noch nicht vollends überzeugt.

Mehr zum Thema:

Nach zwölf Jahren Bauzeit ist das Ostkreuz endlich fertig