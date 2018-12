83-jährige von Straßenbahn schwer verletzt

Berlin. Eine 83-jährige Frau ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Köpenick schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen wollte die Seniorin gegen 13.10 Uhr die in der Mitte verlaufenden Straßenbahngleise in der Oberspreestraße an einem Fußgängerübergang überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie von einer Straßenbahn der Linie 63 erfasst, die in Richtung Köllnischer Platz fuhr. Rettungskräfte brachten die Frau mit Kopf-, Arm- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tramfahrer (59) blieb unverletzt.

( dpa )