Kriminalität Frau in Berlin-Zehlendorf durch Messerstiche getötet

Berlin. Eine 32-jährige Frau ist am Samstag in Berlin-Zehlendorf durch Messerstiche getötet worden. Nach Angaben der Polizei verließ die Frau kurz nach 6.00 Uhr ein Wohnhaus im Lupsteiner Weg. Dabei sei sie von einem Mann mit einem Messer angegriffen und durch Messerstiche verletzt worden. Der Angreifer flüchtete anschließend. Eine andere Frau alarmierte die Polizei und Rettungskräfte. Ein Notarzt brachte die 32-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie kurz danach ihren Verletzungen erlag. Das Geschehen und die Hintergründe seien noch unklar, hieß es.

( dpa )