Brandenburgs Streitschlichter vor wachsenden Aufgaben

Potsdam. Die rund 480 ehrenamtlichen Schiedsleute an den 200 kommunalen Schiedsstellen in Brandenburg stehen vor wachsenden Aufgaben. "Die Zahl der Schiedsleute ist in den vergangenen Jahren konstant geblieben", sagte Andreas Roß, Vorsitzender der Landesvereinigung im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS). Ihre Aufgaben würden aber immer komplexer und damit auch ihre Weiterbildungsanforderungen. Es werde schwieriger, Leute für das Ehrenamt zu finden - auch weil sie rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssten.

( dpa )