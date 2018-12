Berlins Trainer Pal Dardai steht vor dem Spiel am Spielfeldrand.

Fußball Hertha will zu Eintracht aufschließen

Berlin. Mit dem vierten Heimsieg der Saison will Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt stoppen. Die Berliner haben derzeit 20 Punkte auf dem Konto, die Hessen 23. "Wenn wir oben mitspielen wollen, brauchen wir einen Sieg", erklärte Hertha-Coach Pal Dardai vor der Partie heute im Olympiastadion. Die auswärtsstarken Frankfurter musste sich in der Vorwoche gegen Wolfsburg (1:2) nach zuvor elf Pflichtspielen ohne Niederlage erstmals seit Ende September wieder geschlagen geben. "Jetzt geht es gegen eine Top-Mannschaft", betonte Dardai dennoch und schob der Eintracht die Favoritenrolle zu.

( dpa )