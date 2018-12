Die Sängerin über falsche Tannenbäume, schreckliche Geschenke und ihren Herzenswunsch. Am Montag singt sie in der Gedächtniskirche.

Sängerin So begeht Cassandra Steen die Feiertage

Süßer die Glocken nie klingen: Glashaus-Frontfrau Cassandra Steen läutet mit ihrer Engelsstimme das diesjährige Weihnachtsfest ein! Am Montag wird die Sängerin ihre Fans mit dem Weihnachtskonzert „Christmas Memories – Schöne Bescherung“ in der Gedächtniskirche beglücken und die schönsten Weihnachtsklassiker in einer Unplugged-Performance präsentieren. Wir sprachen mit der 38-Jährigen über das Fest der Liebe.

Frau Steen, die Gedächtniskirche wurde seit dem Terroranschlag vor knapp zwei Jahren eine neue Bedeutung beigemessen. Was fühlen Sie, wenn sie daran denken?

Cassandra Steen: Ich werde bestimmt auch an die Tragödie denken, die sich hier abgespielt hat. Kirchen haben an sich ja ein Flair, bei dem man nicht darum herum kommt, weiter als üblich zu denken. Gerade um diese Jahreszeit, in der es darum geht, sich zu besinnen, hoffe ich, dass nicht nur ich von dieser Besinnung getragen werde.

Gehört der Kirchgang zum Fest für Sie dazu?

Früher bin ich öfter mit meiner Großmutter in die Kirche gegangen. Mittlerweile bleibe ich aber zu Hause, damit mein Großvater nicht alleine ist. Meine Oma geht dann mit meinen Cousinen.

Wie begehen Sie die Adventszeit?

Es kann schon passieren, dass sich dieses richtig weihnachtliche Gefühl auch erst an Heiligabend einstellen will. Aber ich bemühe mich schon ab dem amerikanischen Erntedankfest um dieses Gefühl, weil ich im Dezember oft beruflich viel unterwegs bin. Deswegen bereite ich im November schon Teig vor, bestelle Geschenke, stelle den Baum auf, damit ich mehr von dieser schönen Zeit habe. Ich freue mich schon auf gebrannte Mandeln auf dem Weihnachtsmarkt und Eislaufen in meiner Heimat Stuttgart.

Apropos Mandeln: Sie haben mit diversen Allergien zu kämpfen. Klingt nach einer traurigen Weihnachtsbäckerei.

Die normalen Ausstechplätzchen gehen, Kokosmakronen auch zum Glück. Auf Vanillekipferl reagiere ich leider schon, die mache ich dann eher nur für die Familie und Freunde. Zimtsterne mache ich auch sehr gerne, obwohl die immer eine große Herausforderung für mich darstellen. Ich will sie immer mindestens einmal perfekt hinkriegen!

Was gehört neben dem Backen noch zu den Weihnachtstraditionen im Hause Steen?

Die Lieder von Mahalia Jackson gehören immer dazu! Der Fernseher muss außerdem aus bleiben. Am 25.12. überreden wir dann meine Großmutter aber meistens dazu, dass wir Weihnachtsfilme anschauen dürfen. Bei uns läuft dann „Der Grinch“, „Kevin – Allein zu Haus“ und „Das letzte Einhorn“. Und viel Disney!

Wird auch gesungen?

Im Moment trauen sich alle nicht mehr, an Weihnachten zu singen (lacht)!

Sie sind doch Profi …

Ach, ich gönne mir dann gerne eine Pause und schmeiße einfach das Weihnachtsalbum von Mariah Carey rein, das lieben bei uns alle.

Was war denn das schönste Geschenk, das Sie je bekommen haben?

Das schönste Geschenk ist es, dass ich mit meinen Großeltern Weihnachten verbringen kann. Wer weiß, wie lange das noch geht, und deswegen bin ich jedes Jahr aufs Neue dankbar für ein weiteres Fest mit ihnen.

Gab es auch mal eines, das total danebenlag?

Das darf ich hier doch nicht verraten (lacht)! Es gibt natürlich immer Geschenke, bei denen man sich die Frage stellt, wie der Schenker darauf kam. Aber bisher musste ich noch nichts in den Keller verbannen.

Stichwort Nächstenliebe: Sie engagieren sich für soziale Projekte, sind Peta-Botschafterin. Was kann jeder im Kleinen tun?

Das muss jeder für sich entscheiden, woran sein Herz auch hängt. Man sollte bei Jacken darauf achten, dass es auch wirklich Kunstpelz ist, und nicht etwa ein Kragen von der Katze oder dem Hund. Aber man kann auch bei Geschenkpapier auf Nachhaltigkeit achten. Es gibt tolles aus Altpapier, das aber trotzdem nach etwas aussieht. Plastikverzicht ist auch so ein Thema.

Wer kann denn besser Geschenke einpacken, Sie oder Ihr Mann?

Noch kann es mein Mann besser, aber ich bin fleißig am Üben!

Und wer ist für den Weihnachtsbaum zuständig?

Vor fast sechs Jahren habe ich mir einen falschen Weihnachtsbaum gekauft, und der kommt immer wieder aus dem Keller, und ich schmücke ihn.

Also stellt sich Ihnen die Glaubensfrage – Nordmanntanne oder Fichte – gar nicht.

Das ist schon eine alte Familientradition bei uns, das keine echten Bäume für uns gefällt werden müssen. Und es nadelt weniger!

Was kommt auf den Tisch?

Es gibt Kartoffelsalat und vielleicht Würstchen und Lachs dazu. Am ersten Feiertag wird dann richtig aufgetischt, da fangen wir mit einem späten riesigen Brunch an. Vielleicht gibt es auch eine Gans.

Was wünschen Sie sich dieses Jahr?

Ich wünsche mir immer, mal bei Disney einen Bösewicht sprechen zu dürfen, vielleicht klappt das ja noch. Und in Richtung Politik wünsche ich mir bessere Ergebnisse. Weniger Rassismus und Sexismus, mehr Demokratie, das fände ich schön.