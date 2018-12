Zwei Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Berlin. Zwei Radfahrer - darunter ein Kind - sind in Berlin von Autos erfasst und schwer verletzt worden. Ein zehnjähriger Junge war am Freitagmorgen in Alt-Hohenschönhausen auf einem Gehweg an der Darßer Straße unterwegs und wurde vom Auto einer 20-Jährigen erfasst, als er auf die Straße fuhr, wie die Polizei mitteilte. Der Junge stürzte und wurde mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Wenig später stieß eine 24-Jährige Radfahrerin beim Linksabbiegen in die Landsberger Allee mit dem von rechts kommenden Auto eines 44-Jährigen zusammen. Die Radfahrerin wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht und auf der Intensivstation behandelt.

( dpa )