Anschlagsserie: "Generalbundesanwalt muss ermitteln"

Berlin. Nach zahlreichen vermutlich rechtsextremen Brandanschlägen und Angriffen in Berlin-Neukölln haben der Bezirksbürgermeister und Betroffene die Übernahme der Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt in Karlsruhe gefordert. "Wir erleben seit über zwei Jahren eine Terrorserie im Süden unseres Bezirkes, die nicht hinnehmbar ist", teilte der SPD-Politiker Martin Hikel am Freitag mit. "Wenn Rechtsextreme mit terroristischen Mitteln versuchen, Menschen und ihre Familien zu verängstigen, dann muss der Staat alles aufbieten, was möglich ist."

Die bisherigen Ermittlungen durch die Berliner Polizei hätten leider keine Erfolge erzielt. "Eine Unterstützung durch den Generalbundesanwalt würde die Ermittlungsmöglichkeiten erweitern." Seit 2016 wurden laut Hikel 51 rechtsextreme Angriffe in Neukölln verübt, darunter 16 Brandanschläge. Schon im Frühjahr hatten Bezirkspolitiker die Polizei aufgefordert, die Taten als Terror einzustufen.

Unbekannte Täter verübten in Neukölln immer wieder Brandanschläge auf Büros von Politikern und Häuser von Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus positioniert hatten. Am 1. Februar wurden das Auto eines Buchhändlers, der schon früher Ziel von Angriffen und Drohungen aus der rechtsextremen Szene war, sowie der Wagen eines Bezirkspolitikers der Linkspartei getroffen. Die Polizei hatte eine eigene Ermittlungsgruppe zu den Fällen aufgestellt. Sie kündigte auch an, es werde weiter geprüft, ob die Voraussetzungen für den Tatbestand der Bildung einer kriminellen beziehungsweise terroristischen Vereinigung vorliegen.

Der Generalbundesanwalt ist die oberste Strafverfolgungsbehörde Deutschlands und immer dann für die Ermittlungen zuständig, wenn es um terroristische Straftaten geht. Bei Ermittlungen in Sachen Terrorismus kann das Bundeskriminalamt beauftragt werden.

( dpa )