Berlin. Eine Fußgängerin ist in Berlin-Niederschöneweide auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert worden. Die 55-Jährige erlitt am Donnerstagabend in der Oberspreestraße schwere Verletzungen am Rumpf, teilte die Polizei am Freitag mit. Details zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )