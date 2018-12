Derrick Luckassen fällt bei Hertha aus

Berlin. Für Hertha-Verteidiger Derrick Luckassen ist die Hinrunde der Fußball-Bundesliga beendet. Der 23 Jahre alte Niederländer habe sich im Training eine Verletzung am Syndesmoseband zugezogen, teilten die Berliner am Donnerstag nach einer Untersuchung von Luckassen mit. Der Leihspieler vom PSV Eindhoven hat bisher vier Ligaspiele für Hertha BSC bestritten. Da auch Luckassens Landsmann Karim Rekik (Oberschenkelverletzung) und Niklas Stark (Fußverletzung) fehlen, ist die Situation in der Innenverteidigung vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt angespannt. Mittelfeldmann Javairo Dilrosun (Muskelfaserriss) steht ebenfalls nicht zur Verfügung.

( dpa )