Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Freitag, den 7.12.2018

Hier finden Sie die Verkehrsvorschau für den heutigen Freitag in der Hauptstadt.

Verkehr in Berlin Die Verkehrsvorschau für Berlin am Freitag

Berlin. Was Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am bzw. ab Mittwoch, 5.12.18, erwartet:

Straßenverkehr:

Blankenburg:

Am S-Bahnhof Blankenburg beginnt ca. 17:30 Uhr eine Demonstration. Der Zug führt über Bahnhofstraße und Krugstege zur Straße Alt-Blankenburg.

Prenzlauer Berg:

Aufgrund einer Veranstaltung im Velodrom (Beginn 18:00 Uhr) kann es im Bereich Landsberger Allee, Storkower Straße und Conrad-Blenkle-Straße in der Anfahrt zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Friedrichshain:

Ab ca. 19:00 Uhr wird aufgrund eines Basketballspiels in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20:30 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Neukölln:

Ab 06:00 Uhr ist der Richardplatz einschließlich der unmittelbar angrenzenden Straßenzüge wegen des Alt-Rixdorfer Weihnachtsmarktes bis Sonntagabend voll gesperrt. Im Hinblick auf die laufenden Bauarbeiten in der Karl-Marx-Straße sind Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Besucher des Weihnachtsmarktes werden gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Kreuzberg:

Bei der Baustelle Mehringdamm wurde in Höhe der Kreuzung Columbiadamm/Dudenstraße die Baustelleneinrichtung geändert. Es kommt zu weiteren Spurreduzierungen und Abbiegebeschränkungen. So ist z.B. vom Columbiadamm kommend das Linksabbiegen in den Tempelhofer Damm untersagt.

Nahverkehr:

Bei der BVG und S-Bahn liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen Netz vor.

Wasserstraßen:

Aufgrund technischer Probleme verlängert sich der Sperrung der Schleuse Charlottenburg bis einschließlich 17.12.2018.

( BM )