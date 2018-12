Berlin. Ein Arbeiter ist in Berlin-Wannsee von einem Baumstamm erschlagen worden. Bei Baumfällarbeiten im Park Klein-Glienicke sei der Zwei-Tonnen-Stamm unkontrolliert herabgestürzt und habe den Mann auf einer Hebebühne eingeklemmt, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Aus Berlin und Potsdam herbeigerufene Rettungskräfte befreiten den Arbeiter am Vormittag, ein Notarzt konnte ihn aber nicht mehr wiederbeleben. Details zum Unfallhergang waren zunächst unklar.

( dpa )