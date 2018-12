Das sind die besten Tipps für das Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Berlin. Moskauer Männerchor singt weihnachtliche Lieder in Spandau

Das sogenannte WeihNACHTkonzert, das jährlich am späten Abend von „Klassik für Spandau“ organisiert wird, hat inzwischen Tradition. In diesem Jahr tritt dabei der Moskauer Männerchor des Heiligen Wladimir auf. Erstmals findet das Konzert heute in der Melanchthonkirche in der Wilhelmstadt statt. Die acht russischen Sänger des Chors wurden an Moskauer Hochschulen ausgebildet und zeigen an dem Abend sakrale Lieder der Russisch-Orthodoxen Kirche wie auch weihnachtliche Stücke. Der Chor reist für seine Konzerte durch ganz Europa und unterstützt mit seinen Einnahmen das Kinderkrankenhaus des Heiligen Wladimir in Moskau. Der Auftritt in Spandau – es ist bereits das dritte Mal, dass der Männerchor für das „WeihNACHTkonzert“ dorthin kommt – wird ergänzt durch Solostücke des Organisten Michael Reichert.

Melanchthon-Kirche, Melanchthonplatz 1, Spandau, Konzertbeginn 21 Uhr, Karten 24 Euro, ermäßigt 16 Euro.

Der Moskauer Männerchor tritt in Spandau auf.

Foto: Klassik für Spandau

Der Zauberer von Oz kommt mit fast 50 jungen Darstellern in die Urania

Die Geschichte von Dorothy und ihrem Hund Toto hat Generationen von Kindern und Erwachsenen in den Bann gezogen. Das 1900 erschienene Kinderbuch „Der Zauberer von Oz“ von L. Frank Baum erlebt auch zahlreiche Musical-Adaptationen. So zeigt das Kinder-Musicaltheater Berlin im Dezember in der Urania seine Version von den Abenteuern in einem zauberhaften Land. In der Version von Volkmar Neumann und Barbara Radunz, begeben sich die Vogelscheuche, der Blechmann, der Löwe und ihre Freunde auf eine Reise in das Reich des Zauberers. Fast 50 Kinder und Jugendliche von fünf bis 17 Jahre tanzen auf der Bühne. Dafür haben sie seit Jahresbeginn geprobt. Schirmherrin ist die Schauspielerin Marion Kracht.

Urania, Humboldt-Saal, An der Urania 17. Premiere am 8. Dezember, 15.30 Uhr. Karten ab 19,70 Euro für die Premiere und weitere 21 Vorstellungen bis 28. Dezember, www.musical-zauberer-von-oz.de.

Achtsam durch die Stadt: Neuer Sinnepfad eröffnet zum zweiten Advent

Wer sich von der alltäglichen Hektik getrieben durch die Stadt bewegt, der verlernt die Achtsamkeit für seine Umgebung. Ein neuer Sinnepfad der Jugendeinrichtung „Toller 31“ wirkt diesem Phänomen entgegen und lehrt Kinder eine ganz andere Art des Vorankommens. Statt schnell ans Ziel zu gelangen zählt die bewusste Wahrnehmung der Umgebung. Gemeinsam mit dem Bildhauer Rudolf Kaltenbach haben Jugendliche auf dem Gelände des Clubs einen Parcours geschaffen, dem Naturmaterialien wie Stein, Holz und Keramik eine Bestimmung geben. Wer hier entlanggeht, soll nicht stur geradeaus schauen, sondern auch nach links und rechts. Es geht um das Hören, Tasten und Sehen. Im kommenden Frühjahr soll auch die Nase Anregungen bekommen. Dann bepflanzt die Jugendeinrichtung den Pfand mit duftende Pflanzen. Zur Eröffnung am Sonntag erleben Familien ihn dafür im Weihnachtsmodus.

Sinnepfad im Jugendclub Toller, Tollerstraße 31, Pankow, Eröffnung am 9. Dezember, 15 Uhr. Eintritt frei.

Weihnachtskonzert mit Chor in der Kreuzberger Emmaus-Kirche

Emmaus-Kirche in Kreuzberg

Foto: picture alliance/imageBROKER

Selbstverständlich ist auch der Chor der Humboldt Universität festlich gestimmt. Beim Weihnachtskonzert in der Kreuzberger Emmaus-Kirche stehen Werke von Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz Biebl und Ola Gjeilo sowie weihnachtliche Liedsätze auf dem Programm. Der Chor wurde vor 43 Jahren gegründet und ist seitdem eine wohlklingende Mischung von Studierenden und Mitarbeitenden verschiedener Fakultäten und Institute der Universität sowie von Menschen, die bereits berufstätig sind, viele davon ehemalige Absolventen der Humboldt-Uni. Das Repertoire umfasst Arbeiten des 16. bis 21. Jahrhunderts. Internationale Volkslieder und Spirituals tragen die Sängerinnen und Sänger in den Originalsprache vor.

Emmaus Kirche, Lausitzer Platz 8a, Kreuzberg, Konzert am 8.12, 20 Uhr, Karten kosten 12, ermäßigt 7 Euro, erhältlich unter karten@unichor-berlin.de sowie an der Abendkasse

Der Künstlerhof Frohnau öffnet seine Ateliers für Besucher

25 Ateliers des Künstlerhofs Frohnau, die normalerweise nicht für Außenstehende zugänglich sind, werden am morgigen Sonntag für alle öffnen. Maler, Bildhauer, Keramiker, Grafiker, Glas- und Medien-Künstler, Schriftsteller, Fotografen, Musiker und Komponisten werden mit Besuchern erklären, wie die Werke entstanden sind – viele Objekte können dann vor Ort erworben werden. Erstmalig in diesem Jahr wird es die Verkaufsausstellung „Frohnauer Minis“ geben. Das sind kleinformatige Arbeiten unter anderem von Heike Ruschmeyer (Hans- und-Lea-Grundig-Preis-Trägerin, 2017), Sylvia Seelmann (Preisträgerin Kunstpreis Brandenburg, 2017), Kristin Rabe und Gudrun Fischer-Bomert (beide sind für den Brandenburgischen Kunstpreis 2018 nominiert). Einen Teil des Erlöses werden die Künstler für Renovierungsarbeiten auf dem Künstlerhof spenden.

Künstlerhof Frohnau, Hubertusweg 60, Reinickendorf, 9. Dezember, 11-17 Uhr

Kirstin Rabe fertigt Kunstwerke aus Papier an.

Foto: Susanne Kollmann

Weihnachtsfest für Vierbeiner in Falkenberg

Am Sonntag feiert das Tierheim Berlin ein Weihnachtsfest für Tiere. Neben Führungen durch Europas größtes Tierheim gibt es einen Trödel- und Büchermarkt, Tierfotografie, eine Kindermärchenstunde, Stockbrot am Feuer, vegan-vegetarisches Streetfood sowie Waffeln und Glühwein. Wer mag, kann ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum legen. Wegen der schlechten Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt es an diesem Tag um 11 Uhr einen Busshuttle vom U-Bahnhof Rathaus Steglitz (vor Hotel International). Von und zum S-Bahnhof Ahrensfelde pendeln dauerhaft Busse. Sonst ist das Tierheim mit der Buslinie 197 und einem längeren Fußmarsch erreichbar. Obwohl dem Tierschutzverein schon beim Umzug nach Falkenberg 2001 versprochen wurde, die Anbindung zu verbessern, ist nur wenig passiert. Nach einem Antrag von SPD, Linke und Bündnis 90/Die Grünen sollen die Möglichkeiten erneut geprüft werden.

Tierheim Berlin, Hausvaterweg 39, 11 bis 16 Uhr, www.tierschutz-berlin.de

Die Besucher erwartet unter anderem auch ein Trödelmarkt.

Foto: Gregor Fischer/dpa

Essenseinladung mit dem Hauptmann von Köpenick

Am Hauptmann von Köpenick vorbei, geht es gleich links hinein in den urigen Ratskeller. Hier kann man sehr gut mit einer Gruppe von Freunden einkehren. Platz gibt es genug in den verwinkelten Räumlichkeiten. Jeder wird sein Eckchen finden. Gut möglich, dass man tagsüber auf die eine kleine oder größere Hochzeitsgesellschaft trifft, das Standesamt ist schließlich nur wenige Meter entfernt.

Vor dem Essen sollte man sich unbedingt das Hauptmann-Séparée am Eingang anschauen. Hier findet man historische Fotos und Dokumente zum Kassenräuber. Das Herzstück des Restaurants ist das Gewölbe mit den Säulen, Bleiglasfenstern und der „Zwanzigratsherrentafel“. Wer es gemütlicher mag, wählt das Kaminzimmer. Der originale Grundstein erinnert an den Baubeginn des Rathauses im Dezember 1902. Das Restaurant überzeugt mit herzhafter Berliner Küche, aufmerksamen Service und fairen Preisen. Der Koch weiß, alte Rezepte je nach Saison neu zu interpretieren. Wer in Köpenick speisen möchte, findet Filet vom Rotbarsch mit Risottobällchen und geräucherter Kürbis auf der Karte (17.50) Wer lieber Fleisch isst, ist mit Pommerschen Kräuterschwein (bei großer Hitze gegrillt) und sautierten Waldpilzen mit Blumenkohl-Mousse (16,50) gut beraten. Wer dem Vegetarischen zugetan ist, wählt gebratene Waldpilz-Spätzle mit Parmesancreme und mariniertem Wildkraut. Klassiker des Hauses ist „Das Leibgericht des Wilhelm Voigt“ aus dem Räucherofen: deftige, geräucherte Schweinehaxe mit Kartoffeln an Bier-Jus (14,50 Euro). Wer sich an den Ratsherrenteller wagt, sollte genügend Fleischhunger mitbringen. Auf dem Teller versammeln sich Filets vom Alpenrind, Schwein und Hähnchenbrust, serviert mit Gemüse und Rosmarinkartoffeln. Übrigens: Für den kleinen Hunger am Mittag sind die wechselnden Suppen wirklich zu empfehlen (3.90 Euro).

Ratskeller Köpenick, Alt-Köpenick 21. Mo. bis Sbd., 11.30 – 23 Uhr. So., 11.30 – 22 Uhr.

Lokal mit Geschichte: der Ratskeller in Köpenick

Foto: Gabriela Walde

( BM )