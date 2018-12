Wetterdienst warnt vor Glatteis auf Straßen im Osten

Potsdam. Autofahrer und Fußgänger müssen sich am Donnerstagvormittag auf vielen Straßen in Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt auf glatte Straßen gefasst machen. Besonders betroffen seien das Erzgebirge, die Oberlausitz, der Thüringer Wald und das Vogtland, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Gefährdet seien vor allem Gebiete, in denen die Temperaturen zunächst unter dem Gefrierpunkt lagen und es dann gefrierenden Regen gebe, warnte der Deutsche Wetterdienst. Im Laufe des Vormittags soll es milder werden und das Eis schmelzen.

( dpa )