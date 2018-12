Schwalm rettet glückliches 1:1 für Turbine Potsdam

Potsdam. Turbine Potsdam hat die beeindruckende Siegesserie des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga der Frauen gestoppt. Die drittplatzierten Brandenburgerinnen trotzten dem Tabellenführer im Top-Spiel des 11. Spieltags beim 1:1 (0:0) einen Punkt ab. Turbine selbst ist nun seit sieben Partien ungeschlagen. Für das unter dem Strich etwas glückliche Remis am Mittwochabend sorgte Viktoria Schwalm, die mit einem Traumtor (83. Minute) die Wolfsburger Führung durch Ewa Pajor (64.) ausglich. Der Titelverteidiger aus Niedersachsen hatte zuvor alle Ligaspiele der laufenden Saison gewonnen und führt die Tabelle weiter souverän an. Im Duell der besten Abwehrreihen der Liga hatten die Gäste aus der Autostadt in der ersten Hälfte die klar besseren Chancen. Doch Caroline Hansen (15.), Kristine Minde (21.), Sara Doorsoun (29.) und Pernille Hader (30.) scheiterten an Potsdams starker Torfrau Vanessa Fischer. Kurz vor der Pause hatte Fischer Glück, dass der Schuss von Noelle Maritz an den Pfosten klatschte (43.). Auf der Gegenseite war Wolfsburgs Nationaltorhüterin Almuth Schult nur gegen Rieke Dieckmann (30.) ernsthaft gefordert. Ein unverändertes Bild bot sich den 1487 Zuschauern auch nach dem Seitenwechsel. Der Meister ließ die jetzt engagierter zur Sache gehenden Turbinen kontrolliert anlaufen, ohne dass die Potsdamerinnen daraus zunächst Kapital schlagen konnten. Durch schnelles Umschaltspiel hielt Wolfsburg über die schnellen Harder und Pajor die Hintermannschaft der Gastgeberinnen pausenlos auf Trab. Einen Abstimmungsfehler in der Abwehr nutzte dann Pajor zur überfälligen Wolfsburger Führung. Als alle schon vom elften Saisonsieg der Wölfinnen ausgingen, bestrafte die kurz zuvor eingewechselte Schwalm die inkonsequente Chancenverwertung des Tabellenführers. Aus 18 Metern schoss die Mittelfeldspielerin den Ball volley und unhaltbar für Schult in den rechten Torwinkel.

Zum Abschluss der Englischen Woche empfangen die Potsdamerinnen am Sonntag die TSG Hoffenheim in Babelsberg (14 Uhr).

( dpa )