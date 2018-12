Gesellschaft Deutscher Engagementpreis 2018 in Berlin verliehen

Berlin. Es geht um die Unterstützung behinderter Pflegekinder, um saubere Flüsse und um Tiere für alte Menschen: An sechs herausragende Projekte geht der Deutsche Engagementpreis 2018 zum Internationalen Tag des Ehrenamts. Zur Preisverleihung am Abend in Berlin wurden neben Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) rund 500 Gäste erwartet.

Preise gehen an die Initiative gegen Fremdenhass "Wir schaffen das!" (Mecklenburg-Vorpommern), das "Clean River Project" (Rheinland-Pfalz) und der Bundesverband behinderter Pflegekinder (Niedersachsen). Auch die Projekte "Silberpfoten - Für Senioren und ihre Tiere" (Baden-Württemberg) und die Anti-Gewalt-Initiative "180 Grad Wende" (Nordrhein-Westfalen) erhalten ein Preisgeld von je 5000 Euro.

Den mit 10 000 Euro dotierten Publikumspreis bekommt "Moje Tieden - gegen Altersarmut von Frauen in Ostfriesland" aus Niedersachsen. Die diesjährigen Gewinner, die von einer 13-köpfigen Fachjury ausgewählt wurden, konnten sich gegen bundesweit über 550 Nominierte durchsetzen.

Mit der Auszeichnung wird seit 2009 bürgerliches Engagement in Deutschland gewürdigt. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie sowie die Deutsche Bahn Stiftung.

( dpa )