Wetterbericht Bewölkt und regnerisch - das Wetter am Donnerstag in Berlin

Berlin. Am Donnerstag starke bis geschlossene Bewölkung, sporadisch etwas Regen möglich. Am Morgen in den östlichen Regionen bei leichtem Frost noch geringe Glatteisgefahr. Später Erwärmung auf 4 bis 9 Grad. Schwacher Wind aus Südost, später Südwest.

In der Nacht zum Freitag stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise Regen. Tiefsttemperatur zwischen 8 und 3 Grad. Schwacher, zum Morgen teils mäßiger Südwestwind.

Das aktuelle Wetter in Berlin - immer hier

( BM )