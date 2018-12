Berliner FDP fordert letztes Kita-Jahr als Pflicht

Das Vorschuljahr soll in der Kita stattfinden. Die Kinder könnten so besser auf die Einschulung vorbereitet werden.

Berlin. Der Landesausschuss der Berliner FDP hat am Mittwoch ihren Beschluss für die ersten Jahre mit Kind vorgestellt. „Von der Geburt bis zur Kita – für beste Startchancen von Beginn an“, ist das Papier überschrieben, dass von Christoph Meyer als Landesvorsitzendem und Sebastian Czaja als Generalsekretär der Berliner FDP vorgestellt wurde.

Tatsächlich enthält es allerlei politische Forderungen für eine Stadt mit einer stetig steigenden Geburtenrate. Von der praktischen Situation der Hebammen („Wir fordern daher, dass Hebammen während der Arbeit 2,5 Stunden kostenlose im Bereich der Parkraumbewirtschaftung parken dürfen.“) bis hin zu 24-Stunden-Kitas in allen Berliner Bezirken, damit Eltern zu jeder Tag- oder Nachtzeit arbeiten können.

Vorschuljahr soll in der Kita stattfinden

Eine der wichtigsten Forderungen ist die „Ausweitung der Schulpflicht auf das letzte Kitajahr“. Es würde sich immer wieder zeigen, dass Kinder schlecht oder gar nicht vorbereitet eingeschult würden. Nicht nur, weil sprachliche Defizite vorhanden sind, sondern auch weil das Sozialverhalten, das man in einer Klasse braucht, nie erlernt wurde. Durch ein letztes Pflichtjahr in der Kita könne man diese „Soft Skills“ wie „Frustrationstoleranz, Sprachkompetenz und soziales Miteinander“ stärken, genauso wie motorische Fertigkeit wie beispielsweise „Stift halten“.

Das Vorschuljahr solle in der Kita stattfinden und hauptsächlich von Erziehern ermöglicht werden. Am Ende des Vorschuljahres werde ein Abschlusstest den Sprachstand und die soziale Entwicklung feststellen. Wer noch nicht auf Schulniveau sei, könne dann das letzte Kitajahr wiederholen.

Fähigkeiten sollen spielerisch vermittelt werden

Als liberale Partei habe man mit sich gerungen, ob ein „verpflichtendes letztes Kita-Jahr“ nicht zu sehr in den freien Elternwillen eingreife, so der Landesvorsitzende Meyer. Aber man sei sicher, dass eine Kita der richtige „geschützte Raum“ sei, um Kindern spielerisch diese Fähigkeiten zu vermitteln, damit sie danach einen guten Schulstart haben. Der Leistungsanspruch sei hier noch nicht so hoch. Das Wiederholen des letzten Kita-Jahres im Bedarfsfalle solle allerdings nur eine einmalige Möglichkeit sein. „Irgendwann sind die Toiletten zu klein in der Kita“, so Sebastian Czaja. Die Kinder seien dann herausgewachsen und gehörten in die Schule.