Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Donnerstag, den 6.12.2018

Verkehr in Berlin Die Verkehrsvorschau für Berlin am Donnerstag

Berlin. Was Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am bzw. ab Mittwoch, 5.12.18, erwartet:

Straßenverkehr:

A 10 (Südlicher Berliner Ring):

Für die Montage einer Lärmschutzwand im Bereich der Rastanlage Michendorf stehen in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr nur zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dreieck Potsdam zur Verfügung. Die Gegenrichtung ist von den Einschränkungen nicht betroffen.

A 100 (Stadtring):

In der Nacht ist die Auffahrt der AS Tempelhofer Damm auf die A 100 in Richtung Wedding von 22:00 Uhr bis ca. 05:00 Uhr gesperrt. Auf der Hauptfahrbahn ist in Höhe der AS Tempelhofer Damm zusätzlich der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es werden Schachtarbeiten durchgeführt.

Weißensee:

Auf der Berliner Allee beginnen morgens in Höhe der Falkenberger Straße Gleisbauarbeiten. Stadteinwärts ist bis Ende Dezember nur ein Fahrstreifen frei.

Biesdorf:

Auf dem Blumberger Damm beginnt am Morgen eine neue Baustelle. In Richtung Landsberger Allee steht zwischen Alt-Biesdorf und Altentreptower Straße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten sind bis Ende Dezember geplant.

Nahverkehr:

Bei der BVG und S-Bahn Berlin liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen im Netz vor.

( BM )