Max Raabe ist "Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2019"

Berlin. Der Berliner Musiker und bekennende Fahrradfan Max Raabe ist die "Fahrradfreundlichste Persönlichkeit 2019". Das gab der Deutsche Fahrradpreis am Mittwoch bekannt. 2017 hatte Raabe ("Kein Schwein ruft mich an"), den Song "Fahrrad fahr'n" veröffentlicht. Das Fahrrad sei für den Musiker ständiger Begleiter und Inspirationsquelle für seine Arbeit, begründeten die Initiatoren. Die Auszeichnung ist Teil des Deutschen Fahrradpreises und soll im Mai kommenden Jahres auf dem Nationalen Radverkehrskongress in Dresden an Raabe vergeben werden.

( dpa )