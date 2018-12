Potsdam. An Brandenburger Verwaltungsgerichten hat die Anzahl offener Verfahren weiter zugenommen. Waren Ende 2017 an den drei Gerichten in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) noch 20 338 Verfahren anhängig, stieg die Zahl bis Ende Oktober auf 21 062, wie die Vereinigung der Brandenburger Verwaltungsrichter auf dpa-Anfrage mitteilte. "Es gibt einen erheblichen Altbestand an Fällen", sagte Verbandschef Wilfried Kirkes.

( dpa )