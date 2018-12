Fahndungsvideo U-Bahn-Attacke: Tatverdächtige stellen sich

Berlin. Drei Monate nach einer brutalen Schlägerei in der U-Bahn-Linie 8 haben sich zwei tatverdächtige Männer der Berliner Polizei gestellt. Erst am Montag hatte die Polizei auf der Suche nach den Tätern Bilder aus einer Überwachungskamera der U-Bahn veröffentlicht. Die 33 und 40 Jahre alten Männer seien am Dienstagnachmittag auf der Wache erschienen und hätten angegeben, die Gesuchten zu sein, berichtete die Polizei. Zu den Vorwürfen äußerten die Männer sich jedoch nicht konkret. Die Ermittlungen dauern an.

Die Täter hatten am frühen Morgen des 2. September zwischen den U-Bahnhöfen Pankstraße und Gesundbrunnen plötzlich ohne ersichtlichen Grund einen 37-jährigen Fahrgast angegriffen. Ihr schließlich am Boden liegendes Opfer, dem einer der Täter das Knie ins Gesicht rammte, erlitt unter anderem zahlreiche Blutergüsse und eine Rippenprellung.

( dpa )