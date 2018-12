In der Jüdischen Gemeinde feierten Überlebende der Schoah

Berlin. Eine Feier des Chanukka-Festes und die International Holocaust Survivors Night werden an diesem Nachmittag in der Jüdischen Gemeinde zu Berlin in der Fasanenstraße zusammengewürfelt – auf den ersten Blick scheint das schwer zusammenzugehen. Chanukka, dieses große jüdische Fest, ist ein fröhliches. Tag für Tag werden die Kerzen der Menora angezündet, eine warme Flamme in einer dunklen Zeit. Und Überlebende des Holocaust, sie sind ein großes Glück, und doch bleibt ihr Leben immer eng verbunden mit der Ermordung so vieler, meist schon mit der Ermordung engster Angehöriger. Wie soll das zum fröhlichen Chanukka passen?

Doch die fast 400 Senioren, die an diesem Dienstagnachmittag im Gemeindesaal unter den Lichtkuppeln sitzen, machen tatsächlich einen beschwingten Eindruck. Und das liegt nicht nur am hellroten Koscherwein von der Concord-Traube, „süß und gut ausbalanciert“, heißt es in der Werbung der Firma Manischewitz. Oder an der Gans und den Salaten, die auf goldenen Papptellern verzehrt werden. „Club Baku“, „Literaturclub“ steht als Hinweis auf den langen Tafeln, man kennt sich. Es wird überwiegend russisch gesprochen. Fast jeder hier hat seine eigene, oft grauenhafte Geschichte in der Nazi-Zeit erlebt.

„Für mich sind Sie ein unerklärliches Wunder. Wir bewundern Sie!“, ruft der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe, gleich zu Beginn. Und gibt damit die Erklärung. Denn Chanukka ist das Fest des Wunders – wieso sonst reichte das Öl des heiligen Tempelleuchters acht Tage, obwohl es doch eigentlich nur für einen Tag vorgesehen war? Ein Wunder! Und wieso überlebte die hochschwangere Mutter von Roman Haller, den sie damals im Bauch trug, zusammen mit ihrem Ehemann das Getto Tarnopol in der Ukraine, in dem so viele starben, aus dem so viele in die Todeslager deportiert wurden? Ein Wunder! Denn nun steht genau dieser Roman Haller, der versteckt in den ukrainischen Wäldern zur Welt kam, als Direktor der Jewish Claims Conference vor den fröhlichen Schoah-Überlebenden in Berlin. Und gemeinsam entzündet man die vierte Kerze. Was für ein Fest!