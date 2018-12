Berlin: Tunnel-Bauleute feiern den Tag der heiligen Barbara

Berlin. Es gibt nicht all zu oft Gelegenheit, Einblick in Berlins aktuell einzige U-Bahn-Baustelle zu werfen. Zu kalt, zu staubig, zu gefährlich ist es da für Unkundige, sagen die Bauleute. Vor allem aber wollen sie Niemanden haben, der ihnen bei der Arbeit im Wege steht.

Ulrich Ferstel, Projektleiter Tunnelbau beim Baukonzern Implenia, trägt die Barbara-Figur.

Foto: Anikka Bauer

Doch einmal im Jahr ruht die Arbeit im Untergrund und Besucher können – ausgerüstet mit Helm, Warnweste und Gummistiefeln – in bis zu 22 Meter Tiefe hinab steigen. Dorthin, wo seit 2012 die Tunnel und Bahnhöfe für die U5-Verlängerung vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor gebaut wird. Am Dienstag war es wieder soweit. Die Bauleute feierten mit einer Andacht in der St. Marien-Kirche und einer anschließenden Prozession zum Startschacht an der Spandauer Straße den Tag der heiligen Barbara.

Die heilige Barbara wacht im Stollen des Bahnhofs Museumsinsel über das Leben der Bauleute.

Foto: Anikka Bauer

Barbara von Nikomedien, eine christliche Märtyrin aus dem 3. Jahrhundert, gilt als Schutzheilige aller Bergleute. Und weil die neue U-Bahnstrecke bergmännisch gebaut wird, erhält die heilige Barbara auch in der Diaspora Berlin ihre Verehrung. „Das ist eine alte und für uns sehr wichtige Tradition, die wir uns nicht nehmen lassen“, sagte Peter Hoppe vom Schweizer Baukonzern Implenia, der für den Rohbau der knapp zwei Kilometer langen Strecke sowie der beiden Bahnhöfe Untern den Linden und Museumsinsel verantwortlich ist.

Helm ab: Arbeiter von der U5-Baustelle bitten in der St. Marienkirche die heilige Barbara um ihren Schutz.

Foto: Anikka Bauer

„Das Vorhaben liegt im Zeitplan, aber Überraschungen darf es nicht mehr geben“, sagte Hoppe beim Rundgang im künftigen U-Bahnhof Museumsinsel. Um die Baugrube vor Spree- und Grundwasser zu schützen, ist diese meterdick vereist. Bis zu minus 16 Grad Celsius herrschen dort. Bauleute und Besucher freuten sich daher auf Glühwein und heiße Gulaschsuppe. Bis November 2019 soll der Bahnhof im Rohbau fertig sein. Ende 2020 soll die erste U-Bahn fahren. „Ich bin da sehr zuversichtlich, dass das klappt“, sagte BVG-Chefin Sigrid Nikutta.