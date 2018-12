Sonderermittler: Alte Mordfälle mit neuer Technik klären

Berlin. In Berlin sind 269 Mordfälle ungeklärt. Sollte sich der Tatverdacht im Mordfall Georgine Krüger erhärten, wäre es einer weniger. Diese Fälle (Cold Cases) werden statistisch seit dem Jahr 1968 erfasst und regelmäßig überprüft. In sieben Fällen führte das in den vergangenen Jahren zur Wiederaufnahme des Verfahrens. Bearbeitet werden solche Fälle von einem Kommissariat für Sonderermitlungen im Morddezernat, das im Jahr 2007 ins Leben gerufen wurde und der etwa ein halbes Dutzend Ermittler angehören. Geleitet wird diese Abteilung von Thomas Scherhand.

Wann ein Fall zum Altfall wird, ist nicht fest definiert. Es gibt Verbrechen, die bereits nach wenigen Jahren auf den Tischen der Sonderermittler landen, andere erst nach Jahrzehnten. Gerade bei Altfällen haben die Ermittler oft nicht mehr als alte Ermittlungsakten. Moderne Analysetechniken gab es früher kaum. Es ist aber nicht ungewöhnlich, dass alte Asservate neu untersucht werden, weil die Kriminaltechnik rasante Fortschritte macht. In zahlreichen Fällen konnten die Ermittler so in den vergangenen Jahren neue Spuren sichern. Diese können sie dann mit der bundesweiten Datenbank des Bundeskriminalamtes (BKA) abgleichen. Selbst wenn es dort keinen Treffer gibt, bleiben die Daten gespeichert. Sollte der Täter noch einmal straffällig werden, hätten die Beamten eine Spur.

DNA-Untersuchungen führten auf die Spur der Täter

Dass es oft die Technik ist, die Ermittlern weiterhilft, zeigte sich beispielsweise beim Fall des erschlagenen Unbekannten aus dem Jahr 1992. Damals wurde im Kleinen Tiergarten in Moabit ein 52 Jahre alter Toter auf einer Parkbank gefunden, getötet mit einem Hammer, der neben der Leiche lag und an dem noch das Blut des Opfers klebte. Lange hatten die Ermittler keine Spur. 17 Jahre später konnten mittels neuer kriminaltechnischer Möglichkeiten neben dem Blut des Opfers winzige DNA-Spuren des Täters sichtbar gemacht werden. Dadurch wurden drei weitere Morde aufgeklärt. Denn die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der damals 27-jährige Täter zuvor einen Tankwart und zwei Frauen erschossen hatte. Er wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Manchmal können die Ermittler auch alte Fälle aufklären, ohne dass es zu einer Verurteilung kommt. Das war zum Beispiel beim Mord an Hildegard Z. so. Der Fall wurde im Jahr 2015 von Ermittlern im Berliner Landeskriminalamt (LKA) wiederaufgenommen. Die 76 Jahre alte Frau war im November 1989 in ihrer Wohnung in Neukölln ermordet worden. 25 Jahre nach dem Verbrechen unterzogen Kriminaltechniker Spurenmaterial einer neuerlichen DNA-Untersuchung und landeten einen Treffer. Gegen einen Mann aus Zehlendorf wurde Haftbefehl erlassen. Allerdings wurde der Tatverdächtige im November 2015 wegen Restzweifeln freigesprochen.

Mehr zum Thema:

Tatverdächtiger im Fall Georgine Krüger verhaftet

Sandra Wißmann wird weiter vermisst