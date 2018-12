Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Mittwoch, den 5.12.2018

Verkehr in Berlin Die Verkehrsvorschau für Berlin am Mittwoch

Berlin. Was Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer am bzw. ab Mittwoch, 5.12.18, erwartet:

Straßenverkehr:

A 100 (Stadtring)

In den Nächten Mittwoch/Donnerstag und Donnerstag/Freitag ist die Auffahrt der AS Tempelhofer Damm auf die A 100 in Richtung Wedding jeweils von 22:00 Uhr bis ca. 05:00 Uhr gesperrt. Auf der Hauptfahrbahn ist in Höhe der AS Tempelhofer Damm der rechte Fahrstreifen gesperrt. Es werden Schachtarbeiten durchgeführt.

Kreuzberg:

Auf der Skalitzer Straße haben Tiefbauarbeiten begonnen. Für ca. zwei Wochen steht in Richtung Friedrichshain in Höhe der Wiener Straße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Lichtenrade:

Auf dem Kirchhainer Damm wurde eine Baustelle eingerichtet. Stadteinwärts ist hinter der Stadtgrenze nur ein Fahrstreifen für ca. 1,5 Wochen frei.

Falkenhagener Feld:

Auf dem Seegefelder Weg beginnt um ca. 07:00 Uhr eine neue Baustelle zwischen Klosterbuschweg und Leuthingerweg. Bis Ende Dezember regelt eine Baustellenampel den Verkehr.

Prenzlauer Berg:

Auf der Landsberger Allee beginnt am Morgen stadteinwärts eine neue Baustelle. Hinter der Storkower Straße ist die Fahrbahn bis Mitte Dezember auf zwei Fahrstreifen verengt.

Friedrichshain:

Ab ca. 18:00 Uhr wird aufgrund eines Konzerts in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Nahverkehr:

Die S-Bahn Berlin meldet:

S1:

In den beiden folgenden Nächten, 05./06.12.2018 und 06./07.12.2018, ist die S-Bahn-Linie jeweils zwischen 22:00 Uhr und 01:30 Uhr zwischen Feuerbachstraße und Schöneberg unterbrochen. Es fahren Busse als Ersatz.

