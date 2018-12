Seit zwölf Jahre vermisst: Tatverdächtiger im Fall Georgine Krüger verhaftet

Berlin. Im Fall der vor seit rund zwölf Jahren vermissten Georgine Krüger aus Berlin-Moabit hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Gegen den 43 Jahre alten Mann liegt ein Haftbefehl wegen Mordes vor. Das bestätigte die Berliner Staatsanwaltschaft am Dienstag der Berliner Morgenpost.

Am Vormittag hatte es einen Polizeieinsatz in Moabit gegeben, an dem auch Spürhunde beteiligt waren. Dort war das damals 14 Jahre alte Mädchen 2006 zuletzt gesehen worden.

Mordfall Georgine Krüger aus dem Jahr 2006 – Verhaftung eines Tatverdächtigen pic.twitter.com/lw0MssoUtV — GenStA Berlin (@GStABerlin) December 4, 2018

Einzelheiten zu dem zu dem als "dringend tatverdächtig" bezeichneten Mann gab die Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt, auch nicht zu den Umständen seiner Verhaftung oder zu weiteren Entwicklungen in dem Fall. Der arbeitslose Familienvater soll das Mädchen abgefangen und aus sexuellen Motive getötet haben. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr.

Mädchen in einen Keller gelockt

Der Mann war bereits im Jahr 2012 verurteilt worden, weil er eine Jugendliche in einen Keller gelockt und sexuell genötigt hatte. Auch Georgine folgte ihm in den Keller seines Wohnhauses. Nachdem er sich an ihr vergangen hatte, soll er das Mädchen unmittelbar danach getötet haben. Die Leiche des Mädchens wurde bisher nicht gefunden, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Am 25. September 2006 war Georgine K. aus einem Bus an der Perleberger Straße Ecke Rathenower Straße gestiegen. Danach wurde sie von niemandem mehr gesehen. Die Suche nach dem Mädchen blieb bis heute erfolglos, Spuren verloren sich. Mehr als 230 Hinweise gingen bis Oktober 2018 bei der Polizei ein. Durch den Einsatz eines verdeckten Ermittlers erhärteten sich die Hinweise gegen den Tatverdächtigen immer mehr, so dass schließlich der Zugriff, an dem auch Spezialeinsatzkräfte beteiligt waren, erfolgte.

Im April hatte sich ein Mann bei der Polizei gemeldet, der angeblich genau wusste, wo sich die Leiche des Mädchens befinden sollte. Er bestritt aber, der Mörder von Georgine zu sein. Die Suche nach dem Mädchen in einem Wald bei Brieselang in Brandenburg blieb jedoch erfolglos.

Einer der Ermittler versuchte, auch als der Vermisstenfall Georgine Krüger zum „Cold Case“ wurde, neue Ansatzpunkte zu finden. Die Beamten hielten über die Jahre auch immer Kontakt zur Familie des Mädchens, um sie psychologisch zu unterstützen. Anfang Oktober wurde der Fall der 14-Jährigen in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst …“ gezeigt, in der sich neben den Ermittlern auch die Mutter des Mädchens äußerte. Danach waren mehrere neue Hinweise bei der Polizei eingegangen.

