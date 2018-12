Nach Berlin-Kritik: Ramona Pop greift Boris Palmer an

Nachdem Boris Palmer (Grüne) scharfe Kritik an Missständen in der Bundeshauptstadt geübt hat, hat Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger den Oberbürgermeister Tübingens eingeladen. „Es ist ein Alarmsignal, wenn Berliner und unsere Besucher sich zunehmend unsicher fühlen in unserer Stadt", so Dregger. "Palmer sagt, er komme mit dieser Mischung aus Kriminalität, Drogenhandel und bitterer Armut in Berlin nicht klar und fühle sich verunsichert." Palmer denke sich, wenn er in Berlin ankomme: "Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands", wie er unserer Redaktion sagte.

Laut Dregger sei das "eine Ohrfeige gegen Senat und Koalition, vor allem aber gegen seine mitregierenden Grünen-Parteifreunde in unserer Stadt. Wir dürfen nicht zulassen, dass Berliner Angst haben, dass unsere Gäste sich unsicher fühlen oder verschreckt werden. Das wirft kein gutes Licht auf unsere Stadt."

Die Berliner CDU-Fraktion und Dregger wollten Palmer daher "gern bei einem seiner nächsten Berlin-Besuche unsere Strategien vorstellen, um die tatsächliche und gefühlte Sicherheit zu verbessern." Gleichzeitig forderte er den Senat auf, bei einer Umfrage unter Berlinern und Besuchern abzufragen, wie sicher sie sich in Berlin fühlen.

Am Vormittag reagierte auch Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) auf die Kritik von Tübingens Oberbürgermeister. "Lieber Boris Palmer, niemand zwingt Dich, nach Berlin zu kommen", schrieb sie bei Twitter. "Wenn Du Metropole, Vielfalt, Tempo und Lebenslust nicht erträgst, kannst Du woanders die Kehrwoche zelebrieren und Dich als Hilfssheriff blamieren."

