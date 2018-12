Berlin. Eine Radfahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin-Wedding schwer verletzt worden. Die 27-Jährige fuhr am Montagmittag auf einem Radweg an der Seestraße, wie die Polizei mitteilte. Als sie nach links in die Groninger Straße abbog, wurde sie von dem Auto eines 38-Jährigen erfasst. Den herbeigerufenen Polizisten schilderten beide, sie seien bei Grünlicht über die Ampel gefahren. Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )