Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist in Marzahn-Hellersdorf und in Neukölln zu Fahrzeugbränden ausgerückt. Am frühen Montagmorgen ging am Auerbacher Ring ein Wohnanhänger in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. In einem anderen Fall brannte am Sonntagabend in der Kopfstraße ein Kleintransporter vollständig aus. Die Polizei nahm Ermittlungen zu den Brandursachen auf. Verletzt wurde in beiden Fällen nach Behördenangaben niemand.

