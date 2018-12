Auto stößt mit abgestelltem Sattelzug zusammen

Berlin. Ein Auto ist in Berlin-Neukölln gegen einen geparkten Lastwagen gefahren. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Der 23-Jährige war am Sonntagmorgen auf dem Columbiadamm in Richtung Flughafenstraße unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aus unbekannten Gründen kam der Wagen von der Fahrbahn ab und stieß mit einem abgestellten Sattelzug zusammen. Der Mann verletzte sich schwer und wurde von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Beamten prüfen, ob der Fahrer eventuell übermüdet war.

( dpa )