Woche startet mit milden Temperaturen

Potsdam. Mit milden Temperaturen startet die Woche in Berlin und Brandenburg. Am Montag wird es wohl am wärmsten mit bis zu 13 Grad in der Hauptstadt und weiten Teilen Brandenburgs, in der Uckermark sind bis zu 11 Grad zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Potsdam mitteilte. Es soll eine wechselhafte Woche mit trübem Wetter und Regenphasen werden. Schon am Dienstag soll es wieder etwas kühler werden. In den Tagen danach pendeln sich die Temperaturen auf um die sechs Grad ein.

Am Wochenende blieben Glätteunfälle in der Region aus. Die Feuerwehr-Regionalleitstellen in Brandenburg meldeten auf Anfrage keine Vorfälle. Mit Frost ist in den nächsten Tagen nur punktuell zu rechnen: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch können die Temperaturen nach DWD-Angaben kurzzeitig unter dem Gefrierpunkt liegen.

( dpa )