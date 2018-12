Schlagersänger Jürgen Walter: Habe kein Lampenfieber mehr

Potsdam. Der Schlagersänger und Chansonnier Jürger Walter - zu DDR-Zeiten mit Hits wie "Schallali schallala" oder "Clown sein" bekannt geworden - hat kein Lampenfieber mehr. "Das brauche ich schon lange nicht mehr", sagt Walter, der am 7. Dezember 75 Jahre alt wird. Bei einem seiner ersten Auftritte am Anfang seiner Karriere brachte er sich mit zwei doppelten Weinbrand noch in Stimmung. Mittlerweile steht er seit 50 Jahren auf der Bühne. Er sang mehr als 450 Lieder und veröffentlichte zu DDR-Zeiten vier und nach der Wende acht Alben. Ein neues soll im Frühjahr erscheinen. Er steht nach wie vor auf der Bühne. "Alles, was man gern macht, ist Lust und keine Last."

( dpa )