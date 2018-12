Polizeibeamte stehen an einem Unfallfahrzeug.

Falkensee. Ein 44-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen in der Nähe von Falkensee (Havelland) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Wie das Lagezentrum der Polizei mitteilte, verlor der Mann in der Nacht zum Sonntag die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab. Er starb kurz darauf an seinen Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.

( dpa )