Fußball Hertha will mit Offensiv-Power drei Punkte in Hannover

Berlin. Nach sechs Partien ohne Sieg will der Tabellen-Achte Hertha BSC heute beim Drittletzten Hannover 96 endlich wieder punkten. Trainer Pal Dardai will offensiv zum ersten Mal in dieser Saison mit der Doppelspitze Vedad Ibisevic/Davie Selke powern. In der Innenverteidigung steht wieder Jordan Torunarigha zur Verfügung. Das denkwürdige 2:0 gegen die im September war der letzte Hertha-Sieg - danach folgten vier Unentschieden und zwei Niederlagen. "Ich habe das Gefühl, wir sind mal wieder dran", sagte Hertha-Manager Michael Preetz. 2500 mitreisende Berliner Fans wollen ihr Team unterstützen.

( dpa )