Straßenbahn erfasst Fußgänger

Berlin. Ein Fußgänger ist in Berlin-Hohenschönhausen von einer Straßenbahn erfasst und verletzt worden. Der 67-Jährige habe am frühen Freitagabend unachtsam die Schienen überquert, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Kollision mit der Tram an der Falkenberger Chaussee habe sich der Mann eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Details über weitere Verletzungen und deren Schwere waren unklar.

Bei der Feuerwehr war zuvor von mehreren schweren Verletzungen, einem sogenannten Polytrauma, die Rede gewesen. Das Opfer sei unter die Bahn geraten. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, waren 25 Kräfte im Einsatz, um den Verunglückten an der Haltestelle Prerower Platz zu befreien.

( dpa )