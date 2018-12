Das ist die Verkehrsvorschau für Berlin am Freitag, den 30.11.2018

Verkehr in Berlin Die Verkehrsvorschau für Berlin am Sonnabend

Berlin. Straßenverkehr:

Mitte: Auf dem Forum vor dem Bundeskanzleramt beginnt um ca. 11.30 Uhr eine Demonstration und verläuft u.a. über Otto-von-Bismarck-Allee, Konrad-Adenauer-Str., Reinhardtstr., Friedrichstraße, Scheidemannstraße, und Paul-Löbe-Allee zurück zum Forum.

Mitte/Tiergarten: Auf der Straße Unter den Linden in Höhe der Russischen Botschaft startet ab 13.15 Uhr eine Demonstration. Der Zug führt über Charlottenstraße, Französische Straße, Charlottenstraße, Unter den Linden, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Scheidemannstraße und Heinrich-von-Gagern-Straße zur Paul-Löbe-Allee.

Mitte/Kreuzberg: Auf der Rathausstraße beginnt in Höhe des Marx-Engel-Forums eine Demonstration und verläuft über Spandauer Straße, Molkenmarkt, Stralauer Straße, Alexanderstraße, Brückenstraße, Heinrich-Heine-Straße, Dresdener Straße, Waldemarstraße, Adalbertstraße, Oranienstraße und Wiener Straße zum Spreewaldplatz.

Charlottenburg und Tiergarten: Bis ca. 14:00 Uhr versammeln sich in der Ulmenallee die Teilnehmer einer Demonstration. Bis abends läuft der Zug über Eschenallee, Spandauer Damm, Otto-Suhr-Allee, Straße des 17. Juni, Yitzhak-Rabin-Straße, Heinrich-von-Gagern-Straße und Paul-Löbe-Allee zum Platz der Republik.

Charlottenburg: An der Kreuzung Kurfürstendamm/Joachimsthaler Straße startet um ca. 13:00 Uhr ein Demonstrationszug. Er verläuft bis ca. 15:00 Uhr über Kurfürstendamm, Lewishamstraße, Kaiser-Friedrich-Straße, Kantstraße und Messedamm bis zur Jafféstraße.

Friedrichshain: Ab ca. 18:30 Uhr ist aufgrund einer Veranstaltung in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 20:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee möglich.

Köpenick und Oberschöneweide: Im Bereich der Straßenzüge An der Wuhlheide/Lindenstraße, Spindlersfelder Straße sowie der Bahnhofstraße ist ab ca. 11:00 Uhr mit Verkehrsbeeinträchtigungen durch Anreise- und Parksuchverkehr aufgrund eines Fußballspiels (Beginn 13:00 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei zu rechnen. In der Umgebung des Stadions stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Wir empfehlen, mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen.

Rummelsburg: Auf der Lückstraße regelt von 7 bis 16 Uhr wegen einer Tagesbaustelle in Höhe der Weitlingstr. eine Baustellenampel den Verkehr.

Nahverkehr

Die BVG und die S-Bahn Berlin melden:

Aktuell liegen keine größeren neuen baustellenbedingten Meldungen über Verkehrsstörungen vor.

Regionalverkehr

RB24:

Wegen Brückenarbeiten am Biesdorfer Kreuz werden von 06:30 Uhr bis Sonntagabend, 22:00 Uhr, folgende Fahrplanänderungen notwendig: Die Züge fallen zwischen Bernau und Berlin-Lichtenberg aus und werden durch Busse ersetzt. Die Züge von Bernau bis Eberswalde fahren in veränderten späteren Fahrzeiten. In Berlin-Lichtenberg wird in Richtung Senftenberg erst der nächste Takt zur Weiterfahrt erreicht.

