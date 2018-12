Nach 10.000 Geburten hörte Luise Kaller auf zu zählen

Berlin. Sich mit Luise Kaller zu verabreden ist nicht einfach. Zweimal sagt die 73-Jährige den Termin ab. Diese rührigen Rentner, denkt man, immer beschäftigt und verplant. Aber falsch, Luise Kaller ist keine Rentnerin, sie steht noch mitten im Berufsleben. Und sie kann sehr gut planen, nur kommen immer wieder die Wehen dazwischen.

Seit 50 Jahren ist Luise Kaller Hebamme, seit 30 Jahren am Virchow-Klinikum in Wedding. Der Chefarzt dort veranstaltet ihr zu Ehren an diesem Wochenende ein Symposium.

Luise Kaller ist Beleghebamme. Das heißt, sie ist selbstständig, hat aber einen Vertrag mit dem Virchow-Klinikum und kommt mit „ihren“ Schwangeren zur Entbindung dorthin. Aber sie ist nicht nur bei der Geburt dabei, sondern begleitet die werdenden Mütter und Väter schon während der Schwangerschaft und ist auch danach für die Nachbetreuung zu Hause zuständig. „Dieses Gesamtpaket ist es, was ich so liebe an meinem Beruf“, sagt sie.

Sie denkt noch lange nicht ans Aufhören. „Aber ich habe schon reduziert“, sagt sie fast entschuldigend. Statt 120 Geburten im Jahr, sei es heute gut die Hälfte. In einem Monat entbindet sie noch etwa fünf Babys. Manchmal kommen die aber fast auf einmal. Wie in den letzten Wochen, daher hatte sie auch keine Zeit für Interviews. Babys gehen vor. Wie vielen Kindern sie schon auf die Welt geholfen hat, weiß sie nicht so genau. Sie sagt: „Bei 10.000 habe ich aufgehört zu zählen.“ Das war im Jahr 2000.

Auch Promi-Kinder hat sie schon zur Welt gebracht

Darunter sind auch viele Kinder von Prominenten: Schauspielerinnen, Musikerinnen, Politikerinnen. Namen dürfen natürlich nicht genannt werden, aber wenn Luise Kaller doch mal Zeit für einen Fernsehfilm hat, dann entdeckt sie häufig Frauen, die sie auch schon in den Wehen erlebt hat. Aber damit prahlt sie nicht. Im Gegenteil. Neulich war sie mit einer Schauspielerin in die Klinik gekommen, von deren Schwangerschaft kaum jemand wusste. Erst als dann der Name im Kreißsaal kursierte, wurde sie von den anderen Hebammen bestürmt: „Wieso hast du uns denn nichts gesagt?“

Die Prominenten schätzen Kallers Diskretion. Aber das ist längst nicht der einzige Grund, wieso sie so stark gebucht ist. Und das natürlich nicht nur von Prominenten. Viele Familien begleitet sie schon über viele Jahre und viele Kinder. Für die Hebamme ein schönes Gefühl: Wenn sie Jahre später in eine Familie kommt und ihr der 14-jährige Sohn, den sie einst auch schon entbunden hat, einen Kaffee anbietet.

Auch wenn vieles heute Routine ist, gibt es immer noch Überraschungen: „Vor allem beim zweiten Kind weiß man nie.“ Neulich hat erst wieder eine Frau zwischen Auto und Krankenhaus auf der Trage entbunden. Bis in den Kreißsaal hat die Mutter es nicht mehr geschafft.

„Bei der Geburt ist man der Natur hilflos ausgeliefert.“

Luise Kaller wohnt zehn Kilometer vom Virchow-Klinikum entfernt. Die Rekordzeit, in der sie beim Kreißsaal war, verrät sie lieber nicht – die war wohl nur unter Missachtung von Tempolimits zu schaffen. Meist ist aber noch viel Zeit, wenn die ersten Wehen einsetzen oder die Fruchtblase geplatzt ist. Wie viel Zeit, zeigt sich oft, wenn die Frauen sie anrufen. „Ich spreche etwa fünf Minuten mit ihnen und merke ja in dieser Zeit, ob sie eine Wehe haben und wie heftig sie ist.“ Daran kann sie viel ablesen. Luise Kaller hat große Erfahrung und strahlt Sicherheit aus.

Genau das suchen viele Schwangere. Im Zeitalter der selbstbestimmten Geburt, bei immer mehr Pränataldiagnostik und Informationen auf allen digitalen und analogen Kanälen und bei der Vielfalt der Entbindungsmöglichkeiten fühlen sich viele Frauen überfordert. „Viele wollen an die Hand genommen werden“, so ihre Erfahrung. „Es gibt so viele Dinge, die Schwangere beachten und entscheiden sollen, und dann kommt noch jeder ungefragt mit einer eigenen Meinung an, wie eine Geburt zu verlaufen hat.“ Kaller wünscht sich mehr Gelassenheit.

Natürlich ist Luise Kaller auch für eine selbstbestimmte Geburt, „ich würde einer Frau nie etwas aufdrücken, was sie nicht will“. Aber sie weiß auch: „Bei der Geburt ist man der Natur hilflos ausgeliefert.“ Und darum sei es doch gut, wenn eine Frau jemanden mit Rat und Tat an der Seite hat. Sie sagt: „Frauen, die vorher weniger gelesen haben, tun sich oft leichter im Kreißsaal.“

Lieber ein Wellness-Wochenende als ein Geburtsvorbereitungskurs

Geburtsvorbereitungskurse hält Luise Kaller für überflüssig. Sie rät ihren Frauen eher: „Machen Sie sich noch ein schönes Wellness-Wochenende mit ihrem Mann, statt mit ihm ein Wochenende lang Atmung zu üben.“

Luise Kaller ist keine typische Hebamme. Sie hat keine Kügelchen und ätherischen Öle dabei. Sie geht mit ihren Frauen nicht ins Geburtshaus und macht keine Hausgeburten. „Natürlich kann das 100 Mal gut gehen, aber beim 101. Mal passiert vielleicht doch etwas.“ Aber darüber spreche ja niemand. „Für mich ist das Ergebnis wichtig, es soll ein gesundes Kind zur Welt kommen“, daher geht sie kein Risiko ein und will für den Notfall gerüstet sein.

Außerdem sagt sie: „Wir leben doch im 21. Jahrhundert.“ Das heißt für sie nicht, dass sie die hohe Kaiserschnittrate für gut hält, die in Deutschland inzwischen bei 30,5 Prozent, in Berlin bei 28 Prozent liegt. Bei Luise Kaller haben die meisten Frauen eine spontane Geburt und sie ist überzeugt, dass zumindest die Zahl der Wunschkaiserschnitte zurückgehen würde, wenn Frauen nicht beim ersten Kind so traumatische Erfahrungen wie eine 30-stündige Geburt ohne Schmerzmittel gemacht hätten.

Besser betäuben statt 30 Stunden Schmerz

30 Stunden Geburt, das gehört für Luise Kaller nicht ins 21. Jahrhundert. Und wenn eine Frau die Schmerzen nicht mehr aushält, dann rät sie ihr auch zu einer Periduralanästhesie (PDA). Die Betäubung wird in die Nähe des Rückenmarks gespritzt – ­danach spüren die Frauen unterhalb der Taille keine Schmerzen mehr.

Schade sei nur, dass sich viele Frauen dann als Versagerin fühlten. Und das sie manchmal auch noch von ihrem eigenen Partner hören würden: „Schatz, wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass wir keine Schmerzmittel wollen.“ Luise Kaller nimmt es den Männern nicht übel, sie weiß, dass ihre Rolle nicht einfach ist. Sie wollen helfen, können aber nur wenig bis gar nichts tun. Auch die Massage während einer Wehe, die während des Geburtsvorbereitungskurses noch so gut geklappt hat, will die Frau auf einmal nicht.

Damit kein Missverständnis entsteht: Natürlich ist Luise Kaller dafür, dass Väter heute bei der Geburt dabei sind. Am Anfang ihres Berufslebens gab es für Väter oft nur zwei Besuchszeiten. In ihrer Klinik war das Mittwoch- und Sonntagnachmittags. „Wenn das Kind am Mittwochabend geboren wurde, konnte der Vater sein Kind eben erst am Sonntag zum ersten Mal sehen. Das war doch furchtbar.“ Und die werdenden Mütter hätten im Kreißsaal kein Mitspracherecht gehabt.

Die erste Geburt meisterte sie im Fahrstuhl

Das war auch bei der Geburt ihrer eigenen zwei Söhne so. Gearbeitet hatte sie damals in einem Krankenhaus in Sachsen, hat dort in einer Schicht manchmal sechs Kindern auf die Welt geholfen. Die erste Geburt als Hebamme musste sie im Fahrstuhl meistern. Zwanzig Jahre war sie Hebamme in der DDR, dann flüchtete sie nach West-Berlin, mit ihren Söhnen, jeder nur mit einem Koffer. Hier fing sie noch einmal von vorne an.

Der Beruf blieb dabei die Konstante in ihrem Leben. Dabei wollte sie ursprünglich mal Kosmetikerin werden. Konnte das nur nicht, weil sie als 16-Jährige ihren Schulabschluss machte, für die Ausbildung aber 18 Jahre alt gewesen sein müsste. Also wurde sie erst Krankenschwester und sattelte später noch ein Jahr Hebammenschule drauf.

Trotz aller Widrigkeiten, trotz der hohen Versicherungen, trotz der Flexibilität, die man mitbringen muss und dafür vergleichsweise wenig verdient, ist sie immer noch begeistert von ihrem Beruf.

