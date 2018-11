Berlin kann auf Dragoner-Areal nun Wohnungen bauen

Das sogenannte Dragoner-Areal ist am Mehringdamm in Berlin zusehen.

Berlin. Nach langem Hin und Her gehört das sogenannte Dragoner-Areal in Kreuzberg nun dem Land Berlin. Die Übertragung des 4,7 Hektar großen Grundstücks vom Bund an die Hauptstadt sei jetzt beurkundet, teilte die Senatsfinanzverwaltung am Freitag via Twitter mit. "Dort entstehen nun überwiegend (Sozial-)Wohnungen und Räume für Gewerbe und Kultur", hieß es. Der Eigentümerwechsel ist Teil des im vergangenen Jahr geschlossenen neuen Hauptstadtvertrages, einer Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und Land.

Ursprünglich wollte der Bund das Grundstück in bester Lage 2015 für 36 Millionen Euro - dem dreifachen Verkehrswert - an einen privaten Investor verkaufen. Auf Druck des Landes und des Finanzausschusses im Bundestag wurde das Geschäft jedoch gestoppt. Anschließend gab es noch juristische Auseinandersetzungen mit dem Investor.

Der Name des Dragoner-Areals leitet sich von seiner früheren militärischen Nutzung ab. Von Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkriegs waren dort Dragoner-Regimenter stationiert, also berittene Soldaten.

