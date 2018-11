Polizei verhindert Wohnungseinbruch in Schöneberg

Berlin. Polizisten haben am Donnerstagabend einen Einbruch in Berlin-Schöneberg verhindert. Ein Beamter beobachtete in der Heilbronner Straße drei junge Männer, die sich über einen Balkon Zugang zu einer Wohnung verschaffen wollten, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Der Polizist war zwar selbst nicht im Dienst, alarmierte aber Kollegen zur Verstärkung. Die drei mutmaßlichen Einbrecher seien geflüchtet, als die Polizei eintraf. Sie wurden den Angaben zufolge aber in der Nähe des Tatorts gefasst. Bei den mutmaßlichen Einbrechern handelte es sich demnach um zwei 17 Jahre alte Jugendliche und einen 18-Jährigen.

( dpa )