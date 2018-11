Wetter In Berlin und Brandenburg wird es am Freitag glatt

Berlin. Auf den Straßen von Berlin und Brandenburg könnte es am Freitag rutschig werden. Bis zum Vormittag bestehe wegen gefrierenden Regens erhöhte Glatteisgefahr, warnte der Deutsche Wetterdienst. Dabei dürften die Tiefsttemperaturen minus 4 Grad erreichen, wobei es am Tag teilweise auch bis auf 5 Grad hochgehen kann.

Am Abend und in der Nacht zum Samstag dürfte es wieder glatt werden. Mit Regen ist im Westen, mit Schneeregen teilweise im Osten zu rechnen. Die Berliner Stadtreinigung wird am frühen Morgen ein Auge auf Straßen und Wege haben. "Wo es erforderlich ist, wird gestreut", teilte das Unternehmen via Twitter mit.

Auch der Brandenburger Landesbetrieb Straßenwesen ist auf die Wintersaison vorbereitet. Fast 900 eigene Mitarbeiter sowie Beschäftigte anderer Winterdienste stünden bereit, teilte das Infrastrukturministerium zuletzt mit. Rund 410 Streu- und Räumfahrzeuge könnten im Bedarfsfall die etwa 12 000 Kilometer Bundesautobahnen, Bundes- und Landesstraßen frei halten.

( dpa )