Berlin. Bei dem Zusammenstoß eines Diplomatenautos mit einem Streifenwagen der Zivilpolizei sind in Berlin-Prenzlauer Berg drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer des Diplomatenwagens am Donnerstagmittag bei dem Unfall an der Bornholmer Straße Ecke Tegnerstraße eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und zwei Polizisten kamen ins Krankenhaus. Genauere Angaben zu den Verletzten waren zunächst nicht bekannt.

( dpa )