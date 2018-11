22-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt

Berlin. Ein 22-jähriger Mann ist am U-Bahnhof Osloer Straße in Berlin-Mitte durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Nach eigenen Angaben hatte er in der Nacht zu Donnerstag um Mitternacht drei Männer um Hilfe gebeten, sei aber stattdessen angegriffen und beraubt worden. Zwei der Männer hätten ihn plötzlich festgehalten, ein weiterer habe ihn mit einem Messer von hinten in den Oberkörper gestochen, gab der Mann laut Polizeimitteilung vom Donnerstag an. Ihm seien Portemonnaie und Handy gestohlen worden. Der 22-Jährige erlitt eine lebensbedrohliche Verletzung eines Lungenflügels und wurde sofort operiert. Die Ermittlungen dauern an.

( dpa )