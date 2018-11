Frankfurt (Oder). Die Bundespolizei und der polnische Grenzschutz haben auf der Autobahn bei Frankfurt (Oder) die illegale Einschleusung von drei Männern verhindert. Die Verdächtigen und der mutmaßliche Schleuser wurden am Mittwochnachmittag in Polen direkt an der Grenze in Gewahrsam genommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach hatten die drei Männer keine gültigen Papiere. Die Polizei leitete Ermittlungen gegen alle vier Männer ein.

( dpa )