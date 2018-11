AfD-Gründungsmitglied Königer kritisiert Strukturen

Potsdam. Das AfD-Gründungsmitglied Steffen Königer hat seiner bisherigen Partei teils sektenartige Strukturen vorgeworfen. Ziel für viele in der Partei sei "der Aufbau von sektenartig organisierten Gefolgschaften", in denen Treue höher stehe als Sacharbeit, erklärte Königer am Donnerstag in Potsdam in der Begründung für seinen Parteiaustritt. Königer, der Landtagsabgeordneter in Brandenburg ist, hatte am Morgen seinen Parteiaustritt erklärt. Er war auch Mitglied im AfD-Bundesvorstand. Königer kündigte an, als fraktionsloser Abgeordneter im Landtag bleiben zu wollen. Ob er sich einer anderen Partei anschließt, ließ er auf Nachfrage offen. Er habe dazu kein Angebot.

( dpa )