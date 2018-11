Chanukka-Leuchter wird am Brandenburger Tor aufgestellt

Berlin. Vor dem Brandenburger Tor in Berlin wird am Freitag ein zehn Meter hoher Chanukka-Leuchter aufgestellt. Am Sonntagabend zündet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das erste Licht des achtarmigen Leuchters an, wie das Jüdische Bildungszentrum Chabad Lubawitsch Berlin mitteilte. Nach dem Wochenende wird mit Einbruch der Dunkelheit ein weiteres der acht Lichter leuchten. Mit dem achttägigen Fest Chanukka gedenken Juden der Neuweihe des Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor der christlichen Zeitrechnung. Der Leuchter in Berlin gilt als der größte Chanukka-Leuchter in Europa. Das diesjährige jüdische Lichterfest endet am Abend des 10. Dezembers.

( dpa )