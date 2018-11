U-Bahn-Probleme: SPD fordert BVG zum Handeln auf

Die CDU-Fraktion scheitert aber mit Antrag „Mobilität statt Stau und Pendlerstress“ für Aktuelle Stunde in der Abgeordnetensitzung.

Berlin. Die jüngsten Angebotsprobleme bei der Berliner U-Bahn werden jetzt auch ein Thema für die Landespolitik. „Wir werden die Thematik in der Fraktionssitzung am 11. Dezember ausführlich behandeln“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der Fraktion, Tino Schopf, am Mittwoch der Berliner Morgenpost. Geplant sei, dazu Vertreter der BVG-Spitze, aber auch aus der Personalvertretung und von Fahrgastverbänden einzuladen.

„Unabhängig davon erwarte ich, dass die BVG in der aktuellen Situation kurzfristig Maßnahmen ergreift, um das Angebot zu stabilisieren“, so Schopf. Denkbar sei etwa ein zeitlich befristeter Sonderfahrplan, aber auch Unterstützung der BVG-Mitarbeiter durch externes Fahrpersonal sowie durch Fachpersonal in den Werkstätten.

Olaf Wedekind: "Man kann von U-Bahnkrise sprechen"

„Auch viele unserer Abgeordneten und Mitarbeiter sind mit der U-Bahn unterwegs, und sie berichten von einer zunehmenden Zahl an Zugausfällen und Verspätungen. Das ist ein Problem, an das wir jetzt unbedingt ranmüssen“, sagte Fraktionssprecher Olaf Wedekind. Angesichts der Vielzahl der Mängel könne man bereits von einer U-Bahnkrise sprechen. „Und da sind wir Berliner ja gebrannte Kinder“, sagte Wedekind. Er erinnerte an die S-Bahnkrise von 2009, als aufgrund technischer Mängel zahlreiche Züge stehen bleiben mussten. Damals hätte die Politik viel zu spät auf die Probleme reagiert.

Die CDU scheiterte allerdings mit ihrem Antrag, „Mobilität statt Stau und Pendlerstress“ und die Frage des U-Bahnausbaus in der Stadt zum Thema der Aktuellen Stunde in der heutigen Sitzung des Abgeordnetenhauses zu machen.

"Schwarzer Dienstag" des Verkehrbetriebes

Wie berichtet hatten sich bei der Berliner U-Bahn in den vergangenen Tagen Ausfälle und Verspätungen gehäuft. Besonders groß waren die Probleme Anfang vergangener Woche, als an einem Tag mehr als 20 Züge aus unterschiedlichen Gründen ausgefallen waren. Der Berliner Fahrgastverband Igeb sprach anschließend von einem „Schwarzen Dienstag“ und forderte die Berliner Politik zum Handeln auf.

Als eine Ursache nannte die BVG unter anderem technische Defekte etwa an den Türen älterer U-Bahnwagen. Gleichzeitig kommen neue Fahrzeuge nicht in voller Zahl zum Einsatz, weil offenbar ausgebildetes Personal dafür fehlt. Wie die BVG bestätigte, sind derzeit nur 40 von bisher ausgelieferten 60 Wagen der neuen Baureihe IK18 auf der Linie U2 tatsächlich im Fahrgastbetrieb im Einsatz. Die übrigen Wagen würden für andere Einsatzzwecke – etwa für die Fahrschule oder den Probebetrieb – benötigt. Die BVG bestreitet jedoch, dass es einen Personalmangel bei den neuen Zügen gibt.

Mehr zum Thema:

BVG lässt neue U-Bahnzüge stehen

Berliner wollen neue U-Bahnlinien

Mehr Tempo beim Ausbau der Infrastruktur

Mehr als jeder Zweite ist mit dem Nahverkehr zufrieden