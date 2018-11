Cannabis-Legalisierung: Kiffer rauchen Joints vor Gericht

Berlin. Der Anbau und Verkauf von Cannabis bleiben weiterhin illegal. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht am Mittwoch entschieden, als es eine entsprechende Klage eines Rentners wegen Unzulässigkeit abwies. Der Kläger, ein pensionierter Strafverteidiger, hatte sich gegen die Bundesrepublik Deutschland gewandt, wollte erreichen, dass Marihuana-Produkte von der Liste verbotener Betäubungsmittel gestrichen werden, sodass er sie sowohl anbauen als auch vertreiben darf.

Der Verteidiger des Klägers Thomas H., der zur Verhandlung anwesend war, zielte in seiner Argumentation darauf ab, die Bundesregierung zu einer Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (BtmG) zu verpflichten. Konkret geht es dabei um eine an das Gesetz angehängte Anlage, in der Stoffe aufgeführt sind, die „nicht verkehrsfähig“, also grundsätzlich verboten sind. Aufgelistet sind darin auch Cannabis-Produkte.

„Das BtmG ermächtigt die Bundesregierung aber auch, die Anlagen durch eine Rechtsverordnung zu ändern, wenn wissenschaftlich erwiesen ist, dass die Substanzen nicht gefährlich sind“, sagte Klägeranwalt Volker Gerloff. Bei Cannabis belegten das mehrere wissenschaftliche Studien. „Zudem sind Alkohol und Tabak viel schädlicher. Es liegt also ferner eine Ungleichbehandlung der Stoffe vor.“

Cannabis-Legalisierung bleibt Sache des Bundestages

Der Rechtsvertreter des beklagten Bundesgesundheitsministerium widersprach der Argumentation Gerloffs, verwies auf andere wissenschaftliche Analysen, die belegten, dass Haschisch und Marihuana sehr wohl gefährlich seien und zu starker Abhängigkeit führten. Zudem sagte der Ministeriumsanwalt, dass die Klage unzulässig sei – nicht zuletzt, weil der Bundestag sich mehrfach gegen eine Legalisierung ausgesprochen habe und eine Gesetzesänderung nur dem Parlament vorbehalten sei.

Dieser Ansicht folgten nach kurzer Beratung auch die Vorsitzende Richterin Lydia Glowatzki und ihre vier Kollegen. Der Bundesregierung sei Streichen von Substanzen, die sich auf der Liste befänden, lediglich dann erlaubt, wenn es einen gesellschaftlichen Konsens darüber gebe, dass von den betreffenden Stoffen keine Gefahr ausgehe. „Die Norm ermächtige hingegen nicht dazu, eine im Parlament seit vielen Jahren umstrittene Entscheidung über die Legalisierung von Cannabis zu treffen“, teilte ein Gerichtssprecher mit. Dies bleibe Sache des Bundestages.

Zuschauer bauen sich im Gerichtssaal Joints

Die Verhandlung war von großem öffentlichen Interesse begleitet. Unter den Beobachtern waren neben zahlreichen Journalisten auch mehrere Cannabis-Konsumenten und Legalisierungsaktivisten. Einige von ihnen drehten bereits im Gerichtssaal Joints, die sie in der Verhandlungspause vor dem Gerichtsgebäude rauchten – nach eigenen Angaben aus medizinischen Gründen.

Gerloff bezeichnete die Entscheidung des Gerichts im Anschluss als „enttäuschend“. „Was mich besonders verärgert, ist, dass das Gericht die Klage erst nach dreieinhalb Jahren verhandelte, um dann ihre Unzulässigkeit festzustellen“, sagte er. „Wir werden nun die genaue Urteilsbegründung abwarten und die Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht prüfen. Stand jetzt werden wir weitere Schritte einleiten.“

Bei dem Kläger handelt es sich um einen Strafanwalt, der in vielen Prozessen Bürger vertrat, die wegen Cannabis-Handels erwischt worden waren. Diese Tätigkeit habe ihn zur Einsicht gebracht, wie wichtig eine Legalisierung sei, so die Begründung.

