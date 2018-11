Falkensee. Einbrecher sind in Falkensee (Landkreis Havelland) in vier Einfamilienhäuser eingedrungen und haben Schmuck gestohlen. Zudem brachen Diebe am Dienstag in einen Gartenschuppen ein und nahmen Gartengeräte mit. Die Ermittler schließen nicht aus, dass jedes Mal dieselben Täter am Werk waren, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Schadenshöhe wurde auf über 2000 Euro geschätzt, wobei einige Betroffene ihren Schaden noch nicht beziffern konnten.

( dpa )